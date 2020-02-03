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İstanbul depremi için korkutan açıklama: Düşündüğümüzün üzerinde olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul depremi hakkında konuşan Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen depremin düşünülenin üzerinde olabileceğinin uyarısını yaparak, “İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ ve Yalova’yı derinden etkileyecek olan bu depremin gerekliliklerini herkes el ele yerine getirmediği sürece hiç kimsenin söyleyecek lafı olmaz” diye konuştu.

İstanbul depremi için korkutan açıklama: Düşündüğümüzün üzerinde olabilir

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumunda konuşan Başkan Akgün, Elazığ deprem bölgesindeki incelemeleri hakkında meclisi bilgilendirdi. Türkiye'nin öncelikli meselesinin deprem olması gerektiğine dikkat çeken Akgün, Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini de söyledi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul'da depreme en hazır ilçeyiz. Yıkılması gereken 16 bin konut yıkılmıştır ve yenileri yapılmaya devam ediyor. Öncelikle hangi binalar çok eski ve sıkıntılı? Bu anlamda meclisimize de görev düşüyor. Meclis üyelerimiz eski ve sıkıntılı yapıları en kısa zamanda çıkartıp bize teslim etsin. Depremin etkisinin yüksek olacağı yapıları biz biliyoruz ama vatandaşlarımızdan da bu talebi bekliyoruz” dedi.

"İSTANBUL DEPREMİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜN ÜZERİNDE OLABİLİR"

Deprem konusunda herkesin ciddi anlamda tedbir alması gerektiğini kaydeden Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mart meclisinden önce kendi bölgemizdeki çalışmamızı bitirirsek Büyükşehir'e diyeceğiz ki; bu sitelerde büyük hayati tehlike var. Olağanüstü kararımızı aldık ve gereğini yapın yerinde uygulayacağız diyeceğiz. Yarın büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsak sorumluluğumuzu yerine getirirsek vicdanen de olsa biraz rahatlarız. Los Angeles'tan Sidney'e kadar 1999 yılından beri bütün deprem toplantılarına katıldım. İstanbul'u vuracak olan deprem düşündüğümüzün üzerinde olabilir. Bu depremin korkunçluğunu olduktan sonra anlayacağız. İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ ve Yalova'yı derinden etkileyecek olan bu depremin gerekliliklerini herkes el ele yerine getirmediği zaman hiç kimsenin söyleyecek lafı olmaz. Hiçbir siyaset bunu kaldıramaz. Buna kim siyasi açıdan yaklaşırsa bu mecliste yerini bulamaz. Bizim işimiz yol, çukur, asfalt değil şu an budur. Top bizim ayağımızdan çıksın üst makamlara gitsin kararlarını versinler. Bu deprem 30 sene sonra olacak diyenlere itibar etmeyin. Depremin yeri ve büyüklüğü belli ama şiddeti belli değil. Depremin şiddeti depremin oluş şekline bağlı. Deprem yeryüzüne ne kadar yakınsa şiddeti o kadar fazla olur. Örneği 1 hafta önce Elazığ'da yaşadık.”

Kaynak: İHA

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İstanbul depremi Marmara Depremi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
KORKUN İSTANBULLULAR KORKUN KAFİRLER
İstanbul da istanbul.ulan memlekette başka şehir yokmu.izmirde biz her gün sallaniyoruz neredeyse niye İzmir depreminden bahsetmiyorsunuz
bi sen kalmıştın depremi konuşucak kimsenin bi b...k yaptığı yok anca çok büyük deprem olcak diyin icraat yapın icraat
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