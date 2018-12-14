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İstanbul depremi için korkutan sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 19:55 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul’da 7’nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul’da olacağını biliyoruz” dedi.

İstanbul depremi için korkutan sözler!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnşaat Mühendisliği Topluluğu, “Mühendislerin Gözünden Deprem” konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Azer Arastunoğlu Kasımzade ortak bir sunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan OMÜ İnşaat Mühendisliği Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Mişeli, “Büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremleri geçmişte bırakmak için her türlü çabayı göstermek, geleceğin inşaat mühendisleri olacak bizlerin milletimize ve insanlığa olan borcudur” şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR DEPREMİN İSTANBUL'DA OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal Şafak’ın sunumuyla devam eden seminerde; deprem hareketlerinin sebepleri, Türkiye ve İstanbul için deprem tehlikesi ve zararlarını azaltmaya yönelik Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar özetlendi. İstanbul’un deprem beklenen yerlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şafak, “Bunun nedenlerinden biri de her depremin bir öncekinin batısında olması. Şu an kırılmayan tek fay hattı, Kuzey Marmara fay hattı. Bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul’da 7’nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul’da olacağını biliyoruz” diye konuştu.

"İSTANBUL'UN BİNA ANALİZLERİ YAPILDI"

Depreme karşı alınan önlemler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Erdal Şafak, “İstanbul’da kurduğumuz acil müdahale sistemi ile 24 saat ölçüm yapan yaklaşık 900 istasyonumuz var. Dolayısıyla her 10 dakikada bir deprem haritası çıkarabiliyoruz. Bu haritalar acil müdahale gerektiren durumlarda çok önemli. Çünkü bakan, vali, 1. Ordu Komutanı gibi afet kontrolüyle ilgili tüm organizasyonun bu haritaya ulaşması mümkün. Ayrıca İstanbul’u 600 metrelik alanlara böldük ve her bölümde ne tip bina var, tüm bunların çalışmasını yaptık” ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM 5-6 SANİYE ÖNCEDEN HABER VERİYOR"

Depremi önceden belirleyen bir erken uyarı sistemi kurduklarını da açıklayan Şafak, şöyle devam etti: “Bu sistem bize depremden sadece 5-6 saniye önce haber verebiliyor ve ışık hızıyla en yakın istasyona bildiriyor. Bu zaman, insani önlem almak için tabi ki yeterli değil ama İGDAŞ da bizim izlem istasyonlarımızdan biri. Otomatik bilgisayar sistemiyle gazın hemen kapanması sağlanarak önlem alınabilir.”

"TARİH İYAPILARIMIZDA BU SİSTEM YAPILDI"

75 metreden yüksek binalara yapı izleme sistemlerinin kurulmasının zorunluluk haline getirildiğini de kaydeden Şafak, şunları söyledi: “Köprüler, su, elektrik, doğalgaz hatları, Marmaray hattı da alt yapı izleme sistemimize dâhil. Ayrıca biz ilk izleme sistemini tarihi binalara kurduk. Ayasofya, Süleymaniye, Fatih Camii gibi tarihi yapılarımızda bu sistem kurulu.”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Azer Arastunoğlu Kasımzade’nin öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından seminer sona erdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere; Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Samsun İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cevat Öncü, OMÜ İnşaat Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ve Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Mişeli, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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