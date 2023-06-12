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İstanbul Depremi için süre giderek kısalıyor mu? Profesör Doktor Şükrü Ersoy en kötü senaryoyu açıkladı: "7,5 büyüklüğünde bir deprem riski..."

12.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Türkiye'de irili ufaklı depremler meydana geliyor. 6 Şubat Maraş Depremleri'nden sonra bu depremlerin ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle hafta sonu farklı illerde meydana gelen depremler, beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi sorusunu akıllara getirdi. Bu depremler büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Profesör Doktor Şükrü Ersoy merak edilenleri yanıtladı. İşte tüm detaylar...

İstanbul Depremi için süre giderek kısalıyor mu? Profesör Doktor Şükrü Ersoy en kötü senaryoyu açıkladı: "7,5 büyüklüğünde bir deprem riski..."

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Depremleri sonrasında ülkece en zor günlerimizi yaşamıştık. Uzmanlar o bölge hakkında uyarılar yapmasına rağmen deprem sonrası oluşan tabloda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Trajik olaydan 5 ay sonra, geçtiğimiz günlerde ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen irili ufaklı depremler yine akıllara beklenen İstanbul Depremi'ni getirdi. Konuyla ilgili Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.

"İSTANBUL İÇİN SÜRE GİDEREK KISALIYOR"

Beklenen büyük İstanbul Depremi hakkında sürenin giderek daraldığını ifade eden Şükrü Ersoy, "İstanbul'da gelecekte ki bu gelecek uzun bir gelecek değil, 7,0'den büyük bir deprem bekliyoruz. Şu anda da olabilir" dedi.

Ayrıca Ersoy beklenen deprem hakkında, "Kimse unutmasın Marmara Denizi'nin içerisindeki Kuzey Anadolu Fay'ı 7,0'dan büyük bir deprem mutlaka olacak" ifadesini kullandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

CNN Türk'e yaptığı açıklamada Ersoy, "En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski. Buna hazırlanmamız gerekiyor" dedi ve İstanbul Depremi'ne karşı kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

SIK SIK DEPREM OLMASI NEYE İŞARET?

Ersoy son dönemde sık sık olan depremler hakkında, yaşanan depremlerin sığ olduğunu bu yüzden şiddetli hissedildiğini vurgulayarak, "Erzurum Aziziye'deki 4,6 büyüklüğündeki deprem çok sığ olduğu için çevreden çok şiddetli hissedildi" dedi.

ADANA BÖLGESİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ Mİ VAR?

Maraş Depremleri sonrası bir süredir Adana yöresinde meydana gelen ufak çaplı depremlerin büyük bir depremin sinyalcisi olduğu yönündeki iddialar hakkında Şükrü Ersoy, "Bu deprem hep bizi kaygılandırır ama buradan yola çıkarak bu bölgede büyük bir deprem olacaktır yönündeki iddialar spekülatif olur. İzliyoruz" dedi.

EGE BÖLGESİ'NDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Ersoy, yakın zamanda Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem hakkında, "Ben Kuşadası Körfezi içerisinde büyük bir deprem yaşanacağı kanaatinde değilim. Zaten 2020 Sisam Depremi ile birlikte önemli bir yer kırılmıştı. Elbette bu kırılımın uçlarında yeni gerilimlerle bazı depremler olabilir ama asıl büyüğünü 6,8'lik Sisam Depremi'nde yaşadığımızı düşünüyoruz" dedi.

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