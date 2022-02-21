İstanbul depremi için tarih vermişti! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama daha: "Artık deprem..."

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Depremin Türkiye gündeminden çıktığını belirten Ercan, "Hiç bir yerde deprem ansızın olmaz." dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları şu şekilde;



Artık deprem ne İstanbul, ne de Türkiye’nin en önde gelen sorunudur. Bir yerde deprem; eğer yerin gerilmesi, yer kabuğunun kırılma direncini yenecek kadar birikmişse olur.Düzenli olmasa da genelde, konumuna göre yerdeki kırılma gerginlik birikme hızı ile kabuk yapısına göre dönemsellik gösterir. Marmara'da 30, 104, 557 yıllık dönemsellik vardır. Marmara Bölgesinde, üç ana kola ayrılan Kuzey Anadolu Kırığının(KAK) en etkin olanı kuzey(Kocaeli-İstanbul-Tekirdağ) sonra güney(Bursa), sonra da orta(İznik, Gemlik) koludur. Marmara'da M6,4'e kadar orta-yıkıcı depremler kabaca; 30 yılda bir, M7,2'ye kadar olan depremler kabaca 104 yılda bir, M7,5'a kadar olan depremler kabaca 557 yılda bir olur. Hiç bir yerde deprem ansızın olmaz. M7 büyüklüğünde yıkıcı bir depremin büyüme süresi kabaca 10 yıl, M5 büyüklüğündekinin ise 1 yıl ile 6-7 aydır, M3 ise bir kaç gün ile birkaç haftadır.

Artık deprem ne İstanbul, ne de Türkiye’nin en önde gelen sorunudur.???? — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 21, 2022

İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Ercan, İstanbul depremiyle ilgili daha önce CNN Türk'e açıklamada bulunarak, "Üç yıl depremle iç içe olacağız. Sarsıntılar 2023'e kadar devam edecek. İstanbul depremi içinse henüz belirti yok. Büyük deprem 2045'ten önce olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



