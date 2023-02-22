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  4. İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat’tan çok konuşulacak sözler…

İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat’tan çok konuşulacak sözler…

22.02.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son haftalardır deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüze kalırken 11 ilde yaşanan büyük acının bir benzerinin İstanbul’da yaşanmaması için uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı olan son açıklama Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, '7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacak' açıklamasında bulundu.

İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’ diyerek tarih verdi! Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat’tan çok konuşulacak sözler…

İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son günlerde İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere bu sefer Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı. Kalafat, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 7’nin üzerindeki iki deprem bölgede yıkıma neden oldu. Depremlerde 40 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Maraş depreminin etkileri geçmemişken dün de Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bu depremlerin ardından Türkiye’nin gözü kulağı İstanbul’da beklenen depremle ilgili haberlere ve açıklamalara çevrildi.

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'2030'A KADAR YÜZDE 64 OLASILIKLA İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK'

Haber Global'e konuşan, Prof. Dr. Doğan Kalafat da İstanbul depremi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.”

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