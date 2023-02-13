Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve etkilenen diğer komşu illerdeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılan vatandaşların sayılarıyla beraber toplam yaralı ve ölü sayısı da güncelleniyor. Bölgedeki depremin etkileri devam ederken gözler İstanbul'a çevrili. Peki İstanbul depremi ne zaman, şiddeti kaç olacak? Beklenen İstanbul depremi hangi illeri etkileyecek? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul’da hasarın daha fazla olacağını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" dedi.

"5 YILLIK PLANLAR YAPILMALI"

Afet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şöyle devam etti:Önce bir Afet Bakanlığı kurulacak. Bu bakanlık kurulduktan sonra, iyi bir bütçesi olacak, gerekli altyapı ve koordinasyonu yapılacak. 5 yıllık planlar ile deprem kuşaklarından başlanacak ve deprem kuşaklarındaki her kent deprem dirençli kentlere dönüştürülecek. Önce bir mikrobölgeleme çalışması yapılacak. Risk analizi yapılacak ondan sonra zarar azaltma çalışmaları yapılacak." diye konuştu.

