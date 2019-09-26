İstanbul Depremi Panik Yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir hasar olmadığını teyit etti.

Valilik açıklamasında “Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği depremden sonra yaptığı ilk açıklamada sarsıntı sonrası kentte herhangi bir hasar oluşmadığı bilgisini verdi.

İlk depremden sonraki yarım saatte önce 3,1 ardından 3,7 ve en son 4,7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Birçok İstanbullu depremin ardından bulundukları binalardan dışarı çıktı, birçok işyeri çalışanlarını evlere gönderdi.

Bugün saat 13:59’da Silivri açıklarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’ne göre 5,7 büyüklüğünde olan deprem kentte panik yarattı.

Kızılay Başkanı: “Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da evleri hasarlı olan İstanbulluların evlerine girmemesi yönünde bir çağrıda bulundu.

Dr. Kınık, “İstanbul Silivri açıklarında 5,7 büyüklüğünde olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler.

Bu deprem Marmara’da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor” dedi.

Prof. Yaltırak: “Marmara’da olması gereken oluyor”

İstanbul’un kaçınılmaz depreme hazırlıklarının çok yetersiz olduğunu söyleyen İTÜ Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Cenk Yaltırak, önceki meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede artçı olmayan sarsıntılar olduğunu ifade etti.