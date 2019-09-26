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İstanbul Depremi Panik Yarattı

26.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bugün saat 13:59’da Silivri açıklarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’ne göre 5,7 büyüklüğünde olan deprem kentte panik yarattı

İstanbul Depremi Panik Yarattı

Bugün saat 13:59’da Silivri açıklarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’ne göre 5,7 büyüklüğünde olan deprem kentte panik yarattı.

Birçok İstanbullu depremin ardından bulundukları binalardan dışarı çıktı, birçok işyeri çalışanlarını evlere gönderdi.

Cep telefonu şebekeleri geçici olarak servis sağlayamadı.

İstanbul ve Kocaeli’nde okullar tatil edildi.

İlk depremden sonraki yarım saatte önce 3,1 ardından 3,7 ve en son 4,7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

İstanbul Valiliği: “Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır”

İstanbul Valiliği depremden sonra yaptığı ilk açıklamada sarsıntı sonrası kentte herhangi bir hasar oluşmadığı bilgisini verdi.

Valilik açıklamasında “Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir hasar olmadığını teyit etti.

Kızılay Başkanı: “Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da evleri hasarlı olan İstanbulluların evlerine girmemesi yönünde bir çağrıda bulundu.

Dr. Kınık, “İstanbul Silivri açıklarında 5,7 büyüklüğünde olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler.

Bu deprem Marmara’da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor” dedi.

Prof. Yaltırak: “Marmara’da olması gereken oluyor”

İstanbul’un kaçınılmaz depreme hazırlıklarının çok yetersiz olduğunu söyleyen İTÜ Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Cenk Yaltırak, önceki meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede artçı olmayan sarsıntılar olduğunu ifade etti.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Yaltırak, “Dünden beri anormal hareketlilik oluyordu. Büyük İstanbul Depremi kaçınılmaz olarak olacak ama yetkililer bunu ne kadar umursuyor? Bakın 1509, 1754, 1766-1,1766-2 depremleri en son depremlerdir. 1894 depremi Adalar fayında normal fay depremidir 1999 Depremi’nde tekrar kırılmamıştır. Kırılma periyodu 200-250 yıl civarındadır. Bu nedenle Marmara’da 2016 dan beri süren mikro deprem fırtınaları, Doğu Marmara Çınarcık açıkları, İmralı açıkları ve Silivri açıkları olmak üzere üç küme oluşturmaktadır. Bunlar ana faylara açılı sistemlerde stresin yükseldiğini ve depremlere dönüştüğünü gösterir. Marmara’da olması gereken oluyor. Biz ise hala meleklerin cinsiyetini tartışıyoruz” dedi

Depremin büyüklüğü yönünde farklı açıklamalar

Yerkabuğundaki sismolojik faaliyetleri ölçen merkezler, İstanbul’daki depremim büyüklüğü hakkında farklı sonuçlar ortaya koydu.

Hem AFAD hem de Avrupa Sismoloji Merkezi, Kandilli Rasathanesi’nin sonuçlarından farklı bulgular elde etti.

Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıklarken AFAD ise 5,8 şiddetinde olduğunu duyurdu.

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