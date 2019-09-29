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İstanbul depremi: Valilik ile İmamoğlu arasında davet polemiği

29.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da deprem sonrası düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısına çağrılmadığını söyledi.

Valilik ise İmamoğlu'nun davet edilmediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılıp çağrılmadığına dair tartışmalar sürüyor.

Florya'daki İBB başkanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, söz konusu toplantıya çağrılmasına rağmen katılmadığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İmamoğlu, depremin yaşandığı 26 Eylül Perşembe günü İstanbul Valiliğindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyon binasında düzenlenen toplantıya katıldığını ancak ertesi gün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde gerçekleştirilen TAMP toplantısına çağrılmadığını belirtti.

İlk günkü toplantıya da 18.30 gibi geç bir saatte çağrıldığını söyleyen İmamoğlu, "Niye 18.30'da çağrıldım? Acaba gelişen tepkilerden dolayı mı çağrıldım?" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Beni ilk gün oraya çağırdılar. Ben çağrıldım. Zaten koşa koşa gittim. 19.00'da oradaydım. Ama ikinci gün ben çağrılmadım. Valilikteki toplantı 15.00'ten sonra başladı. Ama bizim oraya gelişimiz 19.00 gibi oldu. Bir sonraki AFAD toplantısına çağrılmadım" dedi.

Valilik: Devlet geleneğimize uymuyor

İmamoğlu'nun bu açıklaması üzerine, İstanbul Valiliği, İBB Başkanı'nın TAMP toplantısına davet edilmediği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

Valilikteki ilk toplantıya katılan herkesin ertesi günkü toplantı konusunda bilgilendirildiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırıldığını belirten İstanbul Valiliğinin açıklamasında şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur."

Açıklamada, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar 'devlet geleneğimize' uymamaktadır" ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da 27 Eylül'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yapılan TAMP toplantısına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dâhil çok sayıda yetkili katılmıştı. Valilik, İmamoğlu'nun bu toplantıda yer almadığının görülmesi üzerine çıkan haberlerin ardından yayımladığı ilk açıklamada, 26 Eylül'deki toplantının tüm katılımcılarının ertesi günkü toplantı için "bizzat orada bilgilendirildiğini ve davet edildiğini" belirtmişti.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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