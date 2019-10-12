HABER

İstanbul depremi yeni yapı teknolojilerine talebi artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremin ardından, binanın temeli ile kolonları arasına yerleştirilerek, deprem hasarını engellemeyi amaçlayan izolatör teknolojilerine yönelik talep arttı - Japonya'da kullanılan sistemlere benzetilen teknolojide, binaların deprem sırasında 1 metreye kadar esnetilerek hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor - ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Türer: - "Yer sallanırken, binaya bu sallantılar geçmez ya da az miktarda geçer. Tarihi yapılar da dahil olmak üzere depreme karşı zayıf olduğu bilinen yapılara uygulanabilir" - İnşaat Mühendisi Uğurcan Özçamur: - "Talepleri karşılamak için bugünlerde yoğun şekilde saha incelemelerine gidiyoruz"

SELMA KASAP - İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremin ardından, binanın temeli ile kolonları arasına yerleştirilerek deprem hasarını engellemeyi amaçlayan izolatör teknolojilerine yönelik talep arttı.

Türkiye'de izolatör sistemlerinin geliştiricilerinden inşaat mühendisi Uğurcan Özçamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'da, benzer deprem sönümleyici teknolojilerin çok yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

Ar-Ge ekipleri ile Japonya'daki teknolojilere benzer şekilde deprem yalıtım sistemleri üzerine çalışma yaptıklarını bildiren Özçamur, "Sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım cihazları teknolojisini yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz." dedi.

Özçamur, kullanılan teknolojiye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binanın temeli ile kolonlar arasına yerleştirilen izolatörlerle deprem sırasındaki sarsıntılar, minimal düzeyde hissediliyor. Burada amaç, depremin olası zararlarını en aza indirmek. İzolatörlerle yapı 1 metreye kadar esnetilerek zeminden gelen sarsıntılar izole edilebiliyor. Deprem olduğunda zemine yerleştirilen cihazların hareketi sağlanıyor ve üstteki yapıya kuvvet aktarımını minimum seviyede tutuyor."

- 20'den fazla binaya kuruldu

Bu teknolojinin en çok, yapıların mimari aşamasında kullanıldığını aktaran Özçamur, "Türkiye'de bugüne kadar 20'nin üzerinde binaya bu sistemleri yerleştirdik." diye konuştu.

İzolatör sistemlerinin, yapıların proje özelliklerine göre sonradan da kolon ile temel arasına eklenebildiğini anlatan Özçamur, şöyle konuştu:

"Bu sistemimizi mevcutlara da uygulamak mümkün. İstanbul'daki Silivri depreminin ardından binalarını izolatör sistemleri ile güçlendirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep alıyoruz. Bu talepleri karşılamak için bugünlerde yoğun şekilde saha incelemelerine gidiyoruz. Vatandaşları, Kazan'daki fabrikamıza davet ediyoruz, testleri izletiyoruz."

Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşındığı yerde yeni bir temel inşa edildiğini belirten Özçamur, "Türbenin temelinin üzerine 8 izolatörümüz yerleştirildi. Böylece türbenin deprem güvenliğinde önemli bir kazanım sağlandı." bilgisini verdi.

Özçamur, teknolojilerinin İtalya'ya da ihraç edildiğini belirterek, bu ülkedeki 8 viyadüğe bu sistemi kuracaklarını söyledi.

- "Amaç, sarsıntının minimize edilmesi"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Türer de sismik izolatörlerin, zeminle bina arasında esnek ya da düşük yatay rijitliğe sahip bir katman oluşturularak, deprem dalgalarının binaya etki etmesini engellemeye yönelik geliştirilmiş bir sistem olduğunu dile getirdi.

"Yer sallanırken, binaya bu sallantılar geçmez ya da az miktarda geçer. Tarihi yapılar da dahil olmak üzere depreme karşı zayıf olduğu bilinen yapılara uygulanabilir." diyen Türer, sismik izolatörlerin asıl önemli özelliğinin, deprem sırasında müze, hastane, telekominikasyon gibi hassas malzeme ya da hastaların bulunduğu yapılarda, bina içindeki sarsıntıların minimize edilmesini sağlaması olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Türer, dünyada farklı tip sismik izolatörler kullanıldığını belirterek, "Sürtünme sarkaç tipi sismik izolatörler, ülkemizde daha düşük maliyetli ve iyi kalitede üretilmektedir." dedi.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Kaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendiKaş'ta 'Kapya Biber Festivali'nin ilki düzenlendi
Özel sporcuların havuz sıkıntısıÖzel sporcuların havuz sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Turer deprem yapıları ODTÜ ODTÜ İnşaat mühendisliği

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.