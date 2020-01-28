İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

zmanlara göre İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. 24 Ocak gecesi saat 20.55’te Elazığ’a bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişinin öldüğü ve 1607 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Bu depremin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz" demişti. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenilir. İşte merak edilenler.

İSTANBUL'DA 400 BİN RİSKLİ YAPI VAR

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 binin İstanbul genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor.

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.