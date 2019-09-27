İstanbul Depreminin Riskleri ve Önlemler Tartışılıyor

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından çoğu Silivri açıklarında olmak üzere Marmara Denizi’ndeki artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, deprem ve artçılarının son 300 yıl içinde Marmara Bölgesi’nde ölçülen en etkili deprem olan 1766 Büyük Depremi’nin ana fay hattında meydana geldiğini söyledi. Prof. Özener: “Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil” Prof. Özener, son otuz yılda meydana gelen depremlerin çoğunun doğu ve batı segmentinde gerçekleşmesine rağmen son günlerdeki depremlerin orta segmentte oluştuğuna dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi Müdürü, “Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200’ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. 5,7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara’da gerçekleşeceğinde hemfikir. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil” dedi.

İmamoğlu deprem toplantısına davet edilip edilmediği tartışılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bugün AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) İstanbul’daki merkezinde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na başkanlık etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı. İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun toplantıya davet edilmediği iddialarını yalanlarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise “genel sekreter yardımcımız orada” demekle yetindi. Fuat Oktay: “473 hasar ihbarı inceleniyor, 14 hasarlı okul detaylı inceleniyor” Toplantıda kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen ihbar sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu yine dünkü ifade ettiğimiz gibi basit ölçekte çatlakları olan binalardan oluşmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili hasar tespit çalışma grubumuz var. Hasar ihbarı yapılan 55 okulun tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul bugün tatil edilmiştir. 34 yaralıdan 10’unun tedavisi de sürüyor” dedi.