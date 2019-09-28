Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul, (DHA) - SEYRANTEPE'de bulunan Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde, stat çevresinde taraftarların alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Derbi öncesi kimi vatandaş taraftarı olduğu takımın forma, atkı, bayrak gibi ürünlerini spor kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı taraftar mağazalarından yaparken bazıları da stadyum çevresindeki tezgâhlardan alışveriş yapmayı tercih etti.

Fatih Terim maskesi satışı yapan Kudret Ardıç, “Bugün derbi maçı var. 10 bin tane maske bastık. İnşallah satarız. Zarar etmeyiz inşallah" dedi. Galatasaray taraftarı Mehmet Karga, “Tezgâhtan da alıyorum, kulüpten de alıyorum. Almıyorum değil. Bütçeme göre. Şimdi alacağım bir şeyler daha erken. Biraz gezeyim ilerleyen saatlerde alacağım. Daha şalım yok, şapkam yok, alacağım" şeklinde konuştu

Özellikle derbi öncesi taraftarların alışverişinin daha yoğun olduğunu ifade eden Mehmet Toprak, “Forma alıyorum genelde. Lisanslı ürünleri tercih ediyorum. Derbi öncesi alışverişler daha fazla oluyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar olduğu için. Sadece İstanbul dışı değil Belçika'dan olsun Almanya'dan olsun. Avrupa'dan gelen vatandaşlar da var özellikle derbileri tercih ediyorlar. Ondan dolayı alışveriş daha fazla oluyor" dedi. İzmir Aliağa'dan derbi izlemek için çocuğuyla gelen Mustafa Seçkin de “İnşallah kazanacağız. Ali Efe'nin Fenerbahçe ile ilk maça gelişi. Biraz önce Florya'dan Galatasaray Metin Oktay tesislerinden formamızı aldık. Buraya doğru geldik. Derbiden önce mağazalar kalabalık. Stadyumdakinin açılmasını bekliyoruz oradan da bir şeyler alacağız ufaklık isterse" ifadelerini kullandı. Eşi ile derbi maçı öncesi stad çevresinde alışveriş yapan Ekrem Turan ise , “Tabii derbi öncesi daha çok şey alınıyor. Atkı aldık, Fatih Terim maskesi aldık. Gelirken de formalarımızı aldık geldik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Stad çevresinde satış yapan tezgahtarlar

-Tezgahlardan görüntüler

-Taraftar röpleri

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

