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 İSTANBUL - DEV DERBİ ÖNCESİ STAT ZEMİNİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Haber: Ersan SAN - İstanbul DHA Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

Haber: Ersan SAN - İstanbul DHA
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Havada stat çevresi ve zemindeki son durum

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