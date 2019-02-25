 İSTANBUL - DEV DERBİ ÖNCESİ STAT ZEMİNİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Ersan SAN - İstanbul DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havada stat çevresi ve zemindeki son durum

