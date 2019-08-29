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 İSTANBUL -  DEV PETROL ARAMA PLATFORMU İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 08:48 | Son Güncelleme

- Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

- Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı. Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Geminin geçişi

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