İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona Gioacchino Antonio Rossini’nin ölümünün 150. yıldönümüne ithafen hazırlanan açılış konseri ile başlayacak.
Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak açılış konserinde, Rossini’nin “İtalya’da bir Türk”, “2. Mehmet”, “Sevil Berberi”, “Otello”, “Külkedisi”, “Stabat Mater”, “Semiramide”, “Ren’e Yolculuk” gibi birçok ölümsüz eserinden aryalar seslendirilecek. Orkestra şefliğini Zdravkov Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa’nın üstleneceği konserde solist olarak Caner Akgün, Caner Akın, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Özge Kalelioğlu, Ali İhsan Onat, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren, Elif Tuğba Tekışık, Umut Tingür, Hande Soner Ürben, Gökhan Ürben, Sevim Zerenaoğlu yer alacak.
BU SEZONUN TEMASI “İDEALİZM”
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu seneki teması “idealizm” olarak belirlenirken, Cervantes’in idealist kahramanı Don Kişot bu sezona damgasını vuracak. Geçtiğimiz sene bale ile başlayan Don Kişot teması, bu sezon gelişerek opera, müzikal, çocuk oyunu ve hatta konserlerde seyircinin karşısına çıkacak. Bu kapsamda J.Massenet’in en son eseri Don Kişot Operası, Recep Ayyılmaz rejisi ile 19 Ocak 2019’da Türkiye prömiyerini yapacak. Önceki sezonlarda sahnelenen M. Leigh’in Mançalı Şövalye Müzikali ise Murat Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahnede olacak. Geçtiğimiz sezon prömiyer yapan ve büyük ilgi gören L.Minkus’un, M.Petipa koreografisi ve Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahne düzenlemesi ile bale de Ekim ayında sahnelenmeye devam edecek. Ayrıca Don Kişot, Ocak ayında çocuklarla da buluşacak.
Prömiyer yapacak diğer bir eser ise S.Rahmaninov’un Aleko Operası olacak. Doğan Çelik rejisi ile sahnelenecek eser, 19 Nisan 2019’da prömiyer yapacak. Balede bu sezon prömiyer yapacak, Verdi’nin müziklerinden oluşturulmuş Üç Silahşör adlı eseri ise, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un senaryo - koreografisi ile 1 Aralık 2018’de ilk kez sahnelenecek. Adnan Saygun’un ölümsüz eseri Yunus Emre ise, içinde canlı orkestra ve solo
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