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İSTANBUL DHA - EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı.

Haber - Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHA
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri ve yakınları, mezar başlarında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Şehit aileleri ve yakınlarının bayramın ilk gününde doldurduğu şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı hakimdi. Şehit aileleri ve yakınları, bayramın birinci gününde bayram namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe gelenler mezarları temizledi, çiçekleri suladı.

"KURBAN BAYRAMI HÜZÜNLÜ GEÇİYOR BİZİM İÇİN"
Hakkari Çukurca'da 2017 yılında şehit olan Halil İbrahim Gürel'in kabrini ziyarete gelen abla Duygu Gürel Şeker, "Kardeşim Hakkari'de 3 Eylül 2017'de şehit oldu. Bu ikinci senesi, çok üzgün ve kederliyiz. Bir taşı öpmek kadar kötü bir şey yok. Bunu atlatamadık, atlatacağımızı da düşünmüyorum. Allah tüm şehit aileleri ve gazi yakınlarına sabır versin. Gurur verici bir şey olduğu kadar çok zor bir şey. Kurban bayramı hüzünlü geçiyor bizim için. Kardeşim de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehit olmuştu. Kimseyi aramak içimden gelmedi bu bayramda. Çok iyi bir çocuktu. Evde fotoğrafları gördükçe her gün ağlayıp üzülüyoruz. Onunla çok güzel günlerimiz geçti" dedi.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"
Metris Cezaevi'nde askerlik yapan bir grup askerde memleketlerine gidemedikleri için bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret edenler arasındaydı. Askerler, şehitler için dualar okuyup, onlarla fotoğraf çekildi. Ziyarete gelen askerlerden Bayram Dinke, "Ailelerimizin yanına gidemedik. İki bayramdır ailelerimizden uzağız. Biz de çarşı iznimizde arkadaşlarla toplanıp şehitlerimizin yanına geldik. Şehitlere dua etmek çok büyük sevaptır. Bizlerde askeriz bu vatanın birer evlatlarıyız. Buraya geldiğim için çok gurur duyuyorum. Bizler oldukça bu vatan hiçbir zaman eğilmeyecektir " diye konuştu. Bir başka asker Kadir Artıran da "Arkadaşlarla toplu karar alıp bayramda şehitlikte dua okuyalım diye şehitliğe geldik. İyi ki de gelmişiz. Kalbim atıyor. Tüylerim diken diken oluyor buraya geldiğim zaman. Gurur verici bir olay, Allah herkese nasip etmez bu şehitliği. Ben de bir askerim. Ben de şehit olmak isterdim. Kendime doğu çıkmasını istiyordum ama İstanbul nasip oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Şehitliği ziyarete gelenlerden görüntü
-Şehit yakınlarının kabir başında dua okuması
-Şehit ablası Duygu Gürel Şeker röp
-Ziyarete gelen asker Bayram Dinke röp
-Asker Kadir Artıran röp.
-Genel ve detaylar

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