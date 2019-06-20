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 İSTANBUL - DREAMLİNER'İN TÜM EKONOMİ KOLTUKLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarının Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla  üretildiğini açıkladı.  THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık.

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ay sonunda filoya katılacak ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının tüm ekonomi koltuklarının Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.
THY'nin yeni nesil, uzun menzilli, yeni uçağının kabin içi video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bilal Ekşi, " 787-9'un en güzelini en sona sakladık. Uçağın tüm ekonomi koltukları Türkiye'de dizayn edildi, üretildi. TSI firmamız tarafından yerli ve milli vizyon ile üretilen koltuklar ile uçaklarımızı donatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞ İSTANBUL-ANTALYA HATTINDA OLACAK
25 Haziran salı günü İstanbul'da olacağı öğrenilen ilk Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi. Uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08.35'de İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

Görüntü Dökümü
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-Uçağın kabininden görüntüler
-Ekonomi sınıfı koltuklar

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