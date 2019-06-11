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 İSTANBUL - DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 12 LİRA CEZA KESİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- KAĞITHANE'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.
TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda bir sürücünün trafiği kapatarak drift yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinde yayınlanmasının üzerine polis harekete geçti. Polis yaptığı incelemede trafik magandasının kimliğini belirlendi. Şüpheli önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet Ali E.'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" gerekçesinden 5 bin 10 TL, "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması-abartı eksoz" suçundan ise bin 2 TL olmak üzere 6 bin 12 lira para cezası kesildi. Polis ayrıca drift yapılan otomobili de trafikten men etti. Sürücü Mehmet Ali E.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Görüntü Dökümü:
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-Sürücünün görüntüsü

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