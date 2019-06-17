İstanbul Düellosunun Kazananı Kim Oldu?

YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri’ne tam bir hafta kala, seçimlerin en güçlü iki adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde televizyon düellosunda karşı karşıya geldi. Yaklaşık üç saat süren program, karşılıklı sataşmalarla başladıktan sonra şakalaşmalar ve moderatöre teşekkürle son bulurken iki aday televizyon düellosunun ardından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde bulunan aile üyeleri ve moderatör Küçükkaya ile birlikte fotoğraf çektirdi. Yorumcular ve analistlere bakılırsa 17 yıl sonra yapılan üst düzey ilk siyasi televizyon tartışmasından kazanan çıkmadı. Sarı: “İmamoğlu fırsatları değerlendirmeyince golsüz berabere bitti” VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, hükümete yakın medyanın etkisinin sınırlı olduğu bir ortamda bağımsız kabul edilen bir platformda seçmenlere seslenme fırsatı bulan Binali Yıldırım’ı kazançlı görüyor. Sarı, “Bana kalırsa televizyon düellosundan hiçbir aday muzaffer çıkmadı. Aslında bu tartışmada Binali Yıldırım nakavt olabilirdi. Ama Ekrem İmamoğlu, onu ringde tutmayı tercih etti ve program bittiğinde seçimin yapılacağı Pazar gününe denk AKP adayının ringde kalacağı anlaşıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse İmamoğlu’nun eline çok sayıda fırsat geçti ama değerlendirmek istemedi. Sayıştay Raporu iyi bir misal. Yıldırım bu raporu okumadığını söyleyerek önemsizleştirmek istedi. Ama İmamoğlu’nun elinde rapor vardı. İlgili sayfayı orada okusa Binali Yıldırım dağılabilirdi. Mal varlığı meselesi de iyi bir konuydu. Ama İmamoğlu, malvarlığını açıklamayı tercih etmedi. FETÖ meselesinde de zayıf kaldı. Halbuki Binali Yıldırım’ın Gülen’in kardeşinin cenazesine katıldığı biliniyordu. Ama CHP adayı bu konulara girmek istemedi. Maç gergin başladı, ikinci yarı vaatlerden bahsedildi, son bölümde de iki taraf da gol yemek istemediğinden yumuşamayla bitti. Özetlemek gerekirse İmamoğlu gol atmak istemeyince tartışma sıfır sıfır bitti” dedi.

Moderatör performansına da eleştiri Murat Sarı, her iki adayın program sonunda müteşekkir kaldığı İsmail Küçükkaya’nın performansı da yeterli görmediğinin altını çizdi. Tartışma sırasında 10 bin kişinin katılımıyla gerçek zamanlı anket gerçekleştiren ve bu çalışmanın sonucunu bugüne yetiştirmeye çalışan İstanbul Ekonomik Araştırma’nın genel müdürü Can Selçuki de Sarı gibi moderatör performansının güçlü bulmayanlardan. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Selçuki’ye göre; performansların beğenilmemesi Türkiye’nin siyasi münazara geleneğinin olgunlaşmamasından kaynaklanıyor. “Renksiz bir maçtı” “İki aday da programa yeterince hazır gözükmediler. İsmail Küçükkaya da tarafsız kaldı ama o da yeterince hazır değildi. Bunun nedeni aslında kişiler değil. Türkiye siyasi münazara yapmayı unutmuş. 17 yıl az bir zaman değil ama biz okullarda da münazara eğitimi vermiyoruz. Ben dünkü münazarayı kötü bir beraberlik olarak görüyorum. Sıfır sıfır biten, renksiz bir maçtı. Ekrem İmamoğlu, toplumda oluşmuş genel değerlendirmeye göre, tartışmaya geldiğinde öndeydi ve daha avantajlıydı, maç da beraber bitince avantajını korudu.”

Program formatının tartışmanın akıcılığına zarar vererek renksizleştirdiğini savunan Can Selçuki, adayların kompakt cümleler kurmakta zorlandığı tespitini yapıyor. “Bence format yanlış kurgulanmıştı. Böyle bir tartışmada karşılılıklı cevap vermeme gibi bir durum olamaz, olmamalı. Adaylardan biri diğerine ‘yalancı’ diyor. Diğeri susuyor, sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Sıra geldiğinde de kendisine sorulan soruya yanıt vermeden bir önceki turdaki iddialara yanıt vermeye çalışıyor. Sürekli eski sorulara ve iddialara dönülünce de program bir türlü akmadı. Binali Yıldırım’ın stratejisinde ‘çaldılar’ söylemi önemliydi. Ekrem İmamoğlu da uzun süre buna yanıt vermeye çalıştı ancak yanıtları kompakt değildi. Dün akşam da bu konuyu anlatmakta zorlandı. Anadolu Ajansı ile ilgili suçlamasının muhatabı Binali Yıldırım değildi. Zaten Yıldırım bu konunun üzerinde hiç durmadı. İki aday da üç dakikalık zamanı doğru kullanamadı. Mesajları iyi çalışılmış değildi”. Dündar: “Format seyirciye beklenen heyecanı vermedi”