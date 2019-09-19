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 İSTANBUL - DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MAGANDALAR YAKALANDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.  D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı Gelin arabasında ise polis sireni çalındı.

Buse PEHLİVAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı
Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti. Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüpheliler ve araçları

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