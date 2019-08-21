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İSTANBUL- (düzelterek yeniden) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

//Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz// Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Ataşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

//Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz//

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Bahçede mahsur kalanlar
-Detaylar

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