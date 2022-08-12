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  4. İstanbul E-5'te tepki çeken görüntüler! Yüksek hızla makas atarak ilerledi, sonu kötü bitti

İstanbul E-5'te tepki çeken görüntüler! Yüksek hızla makas atarak ilerledi, sonu kötü bitti

12.08.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul E-5 yolunda kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti. Trafik kurallarını hiçe sayan trafik magandası, işlek yolda uzun süre yüksek hızla makas atarak ilerledi. Diğer sürücülerin canlarını da hiçe sayan şahıs, bir arabaya arkadan çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi video çekmeye devam eden şahıs, görüntüleri sosyal medyada yayınladı. İşte tepki çeken o görüntüler...

İstanbul E-5'te akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yüksek hızla seyreden ve makas atan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan şahıs, bir arabaya arkadan çarparak kaza yaptı.

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Aşırı hız nedeniyle metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Maganda ise kazadan sonraki anları telefonuyla çekmeye devam etti. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda araç sürücüsü hafif yaralandı. Ağır hasar alan otomobil ise hurdaya çekildi.

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Onlarca insanın hayatını hiçe sayan şahsın kaza sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi video çekmeye devam etmesi tepkilere neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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