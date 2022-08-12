İstanbul E-5'te tepki çeken görüntüler! Yüksek hızla makas atarak ilerledi, sonu kötü bitti

İstanbul E-5'te akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde yüksek hızla seyreden ve makas atan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan şahıs, bir arabaya arkadan çarparak kaza yaptı.

Aşırı hız nedeniyle metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Maganda ise kazadan sonraki anları telefonuyla çekmeye devam etti. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda araç sürücüsü hafif yaralandı. Ağır hasar alan otomobil ise hurdaya çekildi.

Onlarca insanın hayatını hiçe sayan şahsın kaza sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi video çekmeye devam etmesi tepkilere neden oldu.





