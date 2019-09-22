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İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:59 | Son Güncelleme

Zafer Cenap Sarıalioğlu yeniden başkan seçildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu'nda Zafer Cenap Sarıalioğlu yeniden başkan seçildi.

İstanbul Eczacı Odası üyeleri, yeni başkan ve oda yönetimini belirlemek için Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde, oda üyesi 9 bin 200 eczacıdan 3 bin 450'si oy kullandı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği delegelerinin belirlendiği seçimlerde 3 liste yarıştı. Seçimi, liderliğini Zafer Cenap Sarıalioğlu'nun yaptığı "İstanbul Eczacı Hareketi" bin 731 oy alarak kazandı.

"Çağdaş Eczacılar" listesi ile seçime giden Mustafa Turunç bin 100, "Yeniden Eczacılık Platformu" listesi ile seçime giren Mürşit Koçtürk ise 521 oy aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Eczacı Odası Oda seçim

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