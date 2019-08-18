- Ekrem İmamoğlu'na Eminönü ziyareti sırasında sitem eden esnaf, "Neredesiniz başkanım" dedi.

- İmamoğlu'nun gazetecilerin tatil eleştirileriyle ilgili sorularına, "2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik" diye cevap verdi.

- İmamoğlu'nun dün Bodrum'da olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti. İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

İncelemeleri sırasında bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" diye konuştu.

İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye cevap verdi. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu.