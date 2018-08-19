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İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüyle) TUZLA'DA KURBAN SATIŞ ALANINDAKİ KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ : 4 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Haber - Kamera:  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Tuzla'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Tuzla'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu.
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olaylar sırasında havaya ateş açtığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Kurban satıcılarından görüntü
-Tarafların uzaklaştırılması
-Biber gazı sıkılması
-Polisten ve çevik kuvvet ekiplerinden görüntü
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EK GÖRÜNTÜ
-Gözaltı alınanların götürülmesi

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