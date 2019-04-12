İSTANBUL - /ek bilgilerle / İSTANBUL'DA TBMM CHP GRUBU İSTİŞARE TOPLANTISI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında

TBMM CHP Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Maltepe'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grubu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ana gündemini, İstanbul'daki seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) alabileceği kararlar oluşturdu. Toplantının ardından, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay basın açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Kılıçdaroğlu'nun gelişi

- İmamoğlu'nun gelişi

- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı

