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 İSTANBUL- (ek bilgilerle) - KÜÇÜK ZEYNEP'E ÇARPAN VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

* Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e hızla ilerlediği öne sürülen otomobil çarptı.  * Güvenlik kamerasına yansına feci kazada küçük çocuğu aracının altında sürükleyen vicdansız sürücü yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti.

* Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e hızla ilerlediği öne sürülen otomobil çarptı.

* Güvenlik kamerasına yansına feci kazada küçük çocuğu aracının altında sürükleyen vicdansız sürücü yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki önceki gün meydana geldi. 7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken küçük Zeynep ağır yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, Zeynep'i alarak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu öğrenilen Zeynep'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı süren M.D. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

"ÇARPTIN BARİ İÇİNDE BİRAZ VİCDAN OLSUN HASTANEYE GÖTÜR"
Kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen Baba Zekeriya Gümüş, "Bakkala giderken, araba tüm hızıyla kızımı altına alıyor. 20 metre falan kızımı sürüklüyor. Kızımı resmen ölüme terk edip bırakıp gidiyor. İnsanda biraz vicdan olur. 7 yaşına daha girmemiş bir çocuk, O şekilde çarptın bari içinde biraz vicdan olsun. Hastaneye götür. Bir an önce yakalanıp cezasının verilmesini istiyorum. İnşallah adalet tez zamanda yerini bulur. Diyecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" diye konuştu. Anne Yasemin Gümüş ise, "1 dakika içinde oldu ne olduysa. Karşıya bakkala gitti. Benim içim yandı onun da içi yanacak hiç merak etmesin. Bir an önce bulunmasını istiyorum bu onun yanına kalmayacak" dedi.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kaza anına ilişkin kamera görüntüleri
-Farklı açılardan kaza anı
-Kazayı görüp koşanlar

(AKTÜEL)
-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanıkları iler röportaj
-Aile ve yakınları ile röportaj
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detaylar

(CEP TELEFONU)
-Zeynep'in kız kardeşleri ile çekilen videosu(beyaz tshirtlü)

DHA FEED

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