 İSTANBUL- (ek bilgiyle) - ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

- Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, iddiaya göre yedikleri çekirdeklerin kabuklarını sokağa atan bir gruba uyarıda bulundu. Bekçilerin gruba GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili ikisi uzman onbaşı, 3 kişi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından biri uzman onbaşı 2 kişi, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevkedilirken, bir uzman onbaşının ise askeri inzibata teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ve bekçilerin koşuşturması

-Yaşanan kovalamaca

-Havaya ateş açma

-Yoldan geçenleri uzaklaştırması

-Gözaltına alınanlar

-Kalabalık grup

-Polislerin uyarısı

-Ambulansların gelişi

-Biber gazı atması

-Yerdeki sopanın görüntüsü

-Genel ve detaylar

26.06.2019 - 10.36 - Haber Kodu : 190626043

