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 İSTANBUL- (ek görüntü) BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ OLAY: EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ )

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA  - BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-ek görüntü( cesetlerin evden çıkarılması)

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-Olay yeri
-Yaralının çıkarılması
-Polis ekipleri
-Detaylar

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