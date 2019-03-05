HABER

 İSTANBUL- (ek görüntü) GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

- Patlamada yaralanan kadının oğlu,  "Bir patlama duydum, dışarı çıktım.

- Patlamada yaralanan kadının oğlu,

"Bir patlama duydum, dışarı çıktım. Annem yerde yatıyordu"

Haber-Kamera:Murat SOLAK - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayıcısı bir kadın sokakta bulduğu salça kutusundaki patlama sonucu yaralandı.
Olay saat 08.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi, Kaynar Sokak'ta meydana geldi. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Selma Altan(57), sokaktan bulduğu salça kutusunu hurda kağıt çuvalına koyarak evine getirdi. Evinin önünde çuvalı boşaltan Altan, salça kutusunu çuvaldan çıkarttığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Selma Altan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polis ekipleri evin bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonucu patlamaya salça kutusundaki çakmak gazı ile yapılmış patlayıcının neden olduğu belirlendi.

"KIYAMET KOPTU ZANNETTİK"
Hurdacı kadına komşu olan Mekanet Örnek "Buradan kağıt toplayarak geçti. Yukarıda bakkalının önünden almış. O götürdüğü şey patlamış. Kıyamet koptu zannettik" dedi.
Patlamada yaralanan kadının oğlu Turgut Altan, "Bir patlama duydum, dışarı çıktım. Annem yerde yatıyordu" diye konuştu. Turgut Altan annesinin yanında patlama sırasında kız kardeşinin de bulunduğu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerin çalışmaları
-Röpler
-Genel ve detayla
-İncelemeden görüntü
-Oğlu ile röp

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Türkiye’de nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulunduTürkiye’de nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulundu
Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan denetlediBakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.