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İSTANBUL - (ek görüntü)  KÜÇÜKÇEKMECE'DE 'ORGANİZE İŞLER'...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

- İlçede günlerdir lüks araçların direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalınıyor.

- İlçede günlerdir lüks araçların direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalınıyor.
- O hırsızlıklardan biri güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul DHA
Halkalı'da günlerdir çok sayıda lüks aracının direksiyon ve ön konsolları çalınıyor. Mahalle sakinleri güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu,
Küçükçekmece Halkalı sakinleri mahallelere dadanan otomobil hırsızları nedeniyle şikayetçi. Lüks araçları hedef seçen hırsızlar, otomobillerin camlarını kırdıktan sonra direksiyon, ön konsol, vites topuzu gibi parçaları çalıyor. İlçede hafta sonu da çok sayıda araç benzer şekilde soyuldu. Son olarak Şehit Yılmaz Özdemir Caddesi'nde sabaha karşı bir aracı soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar beyaz bir araçla hedef seçtikleri otomobilin yanına yaklaşıyor. Araçtan bir kişi inerek otomobilin camını kırıyor. Hırsız, kısa süre araçta bekleyen arkadaşının yanına geri dönüyor. 2 hırsız tekrar hedef seçtikleri aracın yanına gidiyor. Aracın içine giren hırsızlar direksiyonu sökerek geldikleri araca dönüyor. Kısa sürede gerçekleşen hırsızlık sonrası 2 kişi geldikleri araçla kaçıyor. Çalınan direksiyonun yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilirken hırsızların bunu internet üzerinde ucuza sattığı kaydediliyor.

Görüntü Dökümü:
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Direksiyonu çalınan otomobil (ek)

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-Hırsızların otomobille gelişi
-Hedef seçtikleri aracın yanına park etmeleri
-Hırsızların araçtan inişi
-Hırsızlık anları
-Direksiyonu çalınan otomobilin fotoğrafları
11.02.2019 - Haber Kodu : 190211060

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