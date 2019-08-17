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İSTANBUL- (ek görüntü ve bilgiyle) UNKAPANI ALT GEÇİTTE BİRİKEN SUDAN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Nermin GEYİK - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.

Haber-Kamera: Nermin GEYİK - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı.
Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. Cesedi bulunan kişinin evsiz olduğu iddia edildi. Yaşamını yitiren kişinin ismi henüz öğrenilemezken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gökmen Kürşat, "Geçerken siyah bir şey gördüm, poşet sandım. Yakınlaşınca bir baktım insan. Baktım nabzı atmıyordu, bıraktım ben de. Adam evsizdi. Geceleri geç saatlerde burada yatıyordu. Yatağı, yorganı, battaniyesi, oradadır. Çimenin yanında, duvarın kenarında yatıyor. Ben geçerken kimse yokru, birkaç kişi vardı. Ben girdim onu kenara çektim, bıraktım" dedi.

Görüntü Dökümü;
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-Cesedin bulunduğu alan
-İnceleme
-Görgü tanığı ile röp
-Detaylar

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