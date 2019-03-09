İSTANBUL - (ek görüntülerde) SAHİLLER VE TAKSİM'DE SICAK HAVA YOĞUNLUĞU

Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
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