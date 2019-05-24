İSTANBUL- (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR 

İstanbul DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlamak zorunda kaldı. Kısa süren dolu yağışı da vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur

-Şemsiye ile yürüyenler

-Hazırlıksız yakalananlar

-Trafikten görüntü

-Kara bulutlar

-Su birikintilerinden atlayanlar

-Dolu yağmuru (sosyal medya)

-Detaylar

