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İSTANBUL- (ek görüntüyle) ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

  Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı.

Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Motor kısmında dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü hemen aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle trafik aksadı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Yanan aracının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Aracın alev alev yanması (cep telefonu)

AKTÜEL

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Araç sürücüsünden görüntü

-Sürücü ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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