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İSTANBUL- (ek görüntüyle )- YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN "CUMHURİYET" KORTEJİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu. Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi'nde buluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen motosikletliler Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı. Motosikletlilerin geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Motosikletlerin bağdat caddesindeki görüntüsü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstündeki görüntüsü
-Konvoyun görüntüleri (ek)

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