İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor

Bu tür çalışmaların son derece önemli bir hale geldiğini vurgulayan Tüzmen, "Çünkü burada yapılan beyin fırtınalarıyla Türkiye'nin geleceğinde hangi güzel hamleler yapılabileceğini görüyoruz. Bir taraftan dünya ticaret savaşları diyoruz hepsi ekonomik temelli. Ama tıkandıkları yerde daha farklı enstrümanları devreye sokmaya başlıyorlar." dedi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ve zirvenin temelde Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payı artırmayı amaçladığını söyledi.

Ekonomi zirvelerinin yol gösterme ve kılavuzluk yapma açısından önemli olduğunu belirten Tüzmen, şunları söyledi:

"Hepimizin ortak amacı bu. Mesela Avrupa'da, İtalya'da hükumetler değişiyor, siyaset çok kuvvetli değil ama kişi başına gelir rakamını 40 bin, 50 bin dolarlar seviyesine getirdiğiniz zaman siyaset o kadar önemli olmaktan çıkıyor. Amaç bu olmalı. Oradaki bakan değişiklikleri, başbakan değişiklikleri herhangi bir siyasi değişikliğin ülke vatandaşına olan etkisi marjinal, az, önemli değil. Bu hale getirmemiz lazım. Ama bizim gibi kişi başına geliri 10 bin dolar seviyesinde olan, orta gelir tuzağına düşen ülkelerde maalesef siyaset son derece önemli oluyor. Bunu hepimiz kabul etmek zorundayız."

- "Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor"

Tüzmen, zirve kapsamında görüşülecek konulardan olan turizm gelirlerindeki artışın herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene belki 50 milyona yakın bir turist rakamıyla ve 40 milyar dolara yakın bir gelir rakamıyla karşılaşacağız ama Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor, bunu da unutmayalım. Bizim bir İstanbulumuz var, zirveyi onun için burada yapıyoruz. Dünyanın en önemli turizm şehri ve en önemli ekonomi ve finans şehri. Bunların hepsinin düşünerek ekonomi zirvemizi bu aşağıdaki sektör guruplarıyla en doğru kararların en hızlı şekilde verileceği bir platform olmasına çalışıyoruz."