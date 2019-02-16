İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ ÜMRANİYE İLÇE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başka adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu, pazar tezgahının üstüne çıkarak kısa bir konuşma yaptı

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, burada yaptığı kısa konuşmada Türkiye'nin bir çok bölgesinde CHP ile güç birliği yaptıklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nın ilk ve tek öncelikleri olduğunu söyleyen Kavuncu, "İnşallah 31 Mart gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacağız" dedi.

"BİZİM DERDİMİZ İSTANBUL'UN BU KÖTÜ GİDİŞİNE DUR DEMEK"

İmamoğlu ise, "İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmekten büyük keyif alıyorum. Bizim derdimiz İstanbul'un bu kötü gidişine hep birlikte dur demek. O bakımdan İstanbul için birlikte ve omuz omuza çalışacağız. Sahada çalışacaksınız. Çalışmak zorundayız. Çok ama çok çalışacaksınız. İnanın en çok çalışanınız olacağım, göreceksiniz" dedi.

İmamoğlu daha sonra Cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti. Burada pazar tezgahına çıkan İmamoğlu, bir çocuğu kucağına aldı. Burada pazarcılara yönelik kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Ümraniye'de halkımıza çok teşekkür ediyorum. Sizi sadece ziyarete geldim. Beni bu kadar sevgi ve saygıyla karşılamanız yüreğimi öyle büyüttü ki, inanamazsınız" dedi.

Görüntü Dökümü

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İmamoğlu'nun İyi Parti İlçe binasına gelişi

Buğra Kavuncu'nun ilçe binasında kısa konuşma yapması

İmamoğlu'nun ilçe binasında kısa konuşma yapması

Toplu fotoğraf çekimi

Pazar ziyareti

Pazar tezgahına çıkarak küçük bir çocuğu kucağına alması

Pazar tezgahında kısa konuşma yapması

ziyaretten genel görüntü

