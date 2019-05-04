 İSTANBUL -  EKREM İMAMOĞLU KADIKÖY BELEDİYESİNİ ZİYARETİNDE KONUŞTU

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesini ziyaret etti. Kadıköy Belediye binasının önündeki kalabalığa hitap eden İmamoğlu, “Ramazan ayı paylaşma, iyilik, sevgi, hissetme, arınma ve aydınlanma ayıdır. İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan ayını yaşayacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti. Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı'nı makamında tebrik eden İmamoğlu, daha sonra belediye binası önünde toplananlara seslendi.

“RAMAZAN AYININ İYİLİK AYI OLDUĞUNU 16 MİLYON İNSANIMIZ HİSSEDECEK"

Ramazan ayı paylaşma, iyilik, sevgi, hissetme, arınma ve aydınlanma ayı olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Ramazan ayında tüm dualarınız kabul olsun. Bu aya ayrı bir gözle bakıyorum. Bu güzel ayın maneviyatını hep birlikte yaşamaya çalışalım. Komşularınızı iftara davet edin, bir çorbayı paylaşın. Ben büyük 5 yıldızlı otellere 10 yıldır gitmiyorum. Evlerde iftar açacağız. Pazartesi akşamı rastgele bir kapıya gidip iftar açacağım. Birileri bu şehrin yaşayanlarını bölmeye çalışsa da biz birleşeceğiz. Ramazan ayı iyilik ayı. Her gün gözünüzün önünde olan biri varsa, komşunuza, bir öğrenciye ya da yolda gördüğünüz bir insana ben nasıl yardım edebilirim diye düşüneceğiz. Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu 16 Milyon insanımız hissedecek" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, “Kucaklaşacağız ama yalandan değil. Bizden kaçanlar bile kaçamaz. Hani bize elini uzatmayanlar oluyor ya bazen biz birini kucaklayacaksak, kucaklarız kardeşim" diye konuştu.