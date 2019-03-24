 İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU TAKSİCİLERLE BİRARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe'deki genel merkez binasında buluştu.

"TAKSİCİNİN YANINDAYIM"

İmamoğlu'na, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti. Her esnafın temsilcisinin olacağı bir komisyon kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Taksicinin konusunun partiyle ne alakası var, alın teri ekmek parası. Hiçbir lakası yok. Ekmeğinizin hakkınızı hukukunuzun korunması işidir. Sizin UKOME'de ki 4 kişinin esiri durumundayız. Bende size vaat ediyorum, görev geldiğimiz zaman alt komisyon kuracağız, taksici de minibüsçü de orada oturacak. Her meslek komisyonundan bir kişi UKOME alt komisyonda temsilci olacak. Bu bir cesaret ister, oturup uygar bir şekilde konuşabilmek ve tartışabilmek cesaret ister" dedi. UBER konusuna da değinen İmamoğlu, "Uluslararası şebeke diye tariflenen bu sistemin Türkiye'ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren, Ulaştırma Bakanlığı. UBER, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme 'Evet' diyen, bunun önüne açan anlayış, sizin işinizi çözemez. Ben, taksicinin yanındayım. Bu şehrin, bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var, ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben, şu anda size gelip, elimde olmayan yasal bir imkan yokken, 'Onu iptal edeceğim, yok edeceğim' diyecek biri değilim. Ama karşısındayım" diye konuştu.