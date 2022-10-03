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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 EKİM 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

03.10.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ve AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Megakent İstanbul'un pek çok ilçesinde farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 3 Ekim Pazartesi günü AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan yapılan açıklama ve elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 EKİM 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Ekim AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi

Elektrik kesintisi olan ilçeler 3 Ekim 2022 Pazartesi günü BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan yazılı açıklama ile belli oldu. Bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak paylaşıldı. Yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki; Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 3 Ekim Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş
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