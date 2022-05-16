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  4. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 16 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 16 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

16.05.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve kesintinin ne zaman giderileceği merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşlar, 16 Mayıs Pazartesi (bugün) internette 16 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü için yapılan açıklama ve AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 16 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

16 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 16 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

16 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

16 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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