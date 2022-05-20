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  4. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 20 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 20 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

20.05.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ konu ile ilgili detayları internet siteleri üzerinden yapılan yazılı açıklama ile duyurdu. Peki 20 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 20 Mayıs 2022 Cuma AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 20 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

20 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama da 20 Mayıs Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 20 Mayıs 2022 Cuma günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 20 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

20 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

20 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

20 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul
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