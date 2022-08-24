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İstanbul elektrik kesintisi listesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı

24.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Bugün, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak olan planlı elektrik kesintisi bilgileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi listesi 24 Ağustos 2022 Çarşamba! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 24 Ağustos 2022 Çaşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Çok sayıda vatandaş internette "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 24 Ağustos Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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