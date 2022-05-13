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  4. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI AYEDAŞ-BEDAŞ! 13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI AYEDAŞ-BEDAŞ! 13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

13.05.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve 13 Mayıs 2022 Cuma günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntıları İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar haftanın beşinci gününde, konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günü için yapılan açıklamanın detayları ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI AYEDAŞ-BEDAŞ! 13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama İstanbullular tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Mayıs 2022 Cuma günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 13 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

13 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

13 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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