HABER

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü'nde bir iş hanında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Fatih'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yola çatı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Eminönü Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı iş hanındaki yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

PARTNERYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzıYasemin Özilhan’ın Nişantaşı tarzı
Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdüHastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü
GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralıGÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Eminönü yangın

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.