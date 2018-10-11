İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Fatih'te çanta satışının yapıldığı bir iş hanında çıkan yangın korkuya yola çatı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Eminönü Mangalcı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Çanta satışının yapıldığı iş hanındaki yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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