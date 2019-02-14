İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 faaliyet raporu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, çalışma, proje ve faaliyetler "2018 İEM Faaliyet Raporu"nda ayrıntılarıyla yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da söylediği, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan yıllıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıl dönümü kutlamalarında yayımladıkları mesajların da yer aldığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı ön sözde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla kenti dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri haline getirdiğini ve kişi başına düzen polis sayısının azlığına rağmen New York, Londra ve Berlin gibi birçok dünya başkentinden daha güvenli olduğunu dile getirdi.

- 48 milyon GBT sorgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ilçe ve amirliklerin operasyon, çalışma, proje ve faaliyetlerinin kaleme alındığı yıllık 268 sayfadan oluşuyor. Yıllığın hazırlanmasında gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Caner Öz ile Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin katkıları oldu.