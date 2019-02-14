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İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 faaliyet raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

Rapora göre, 2018 yılında 9 bin 435 uygulama gerçekleştirildi - Yaklaşık 48 milyon kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi, aranması bulunan 145 bin 907 şüpheli yakalandı - Geçen yıl bin 241 silah ve 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, çalışma, proje ve faaliyetler "2018 İEM Faaliyet Raporu"nda ayrıntılarıyla yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da söylediği, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan yıllıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıl dönümü kutlamalarında yayımladıkları mesajların da yer aldığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı ön sözde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla kenti dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri haline getirdiğini ve kişi başına düzen polis sayısının azlığına rağmen New York, Londra ve Berlin gibi birçok dünya başkentinden daha güvenli olduğunu dile getirdi.

- 48 milyon GBT sorgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ilçe ve amirliklerin operasyon, çalışma, proje ve faaliyetlerinin kaleme alındığı yıllık 268 sayfadan oluşuyor. Yıllığın hazırlanmasında gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Caner Öz ile Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin katkıları oldu.

Yıllıkta yer alan bilgilere göre, 2018 yılında 9 bin 435 uygulama yapıldı. Yaklaşık 48 milyon kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirilirken, aranması bulunan 145 bin 907 şüpheli yakalandı. Geçen yıl bin 241 silah ve 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Önemli operasyonlar

Yıl içerisinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 213 kişiden 185'i tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Sarallar, Şahinler, Şirinler, Nurişler ve Çakıcı grupları başta olmak üzere birçok organize suç örgütü ve FETÖ'ye çok sayıda operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt içinde yaptığı önemli operasyonların yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'da Cumhuriyet tarihinin ilk sınır dışı operasyonlarını yaparak 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

- Terör olaylarında ciddi düşüş

Yıllıkta, İstanbul'da 2016'da 623, 217'de 144 ve 2018'de 33 terör olayının meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve PKK'ya başarılı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, PKK'nın üst düzey sorumlusu Gülizar Taşdemir, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz ve Meryem Özsöğüt, MLKP'nin bombacılarından Birgül M, Vezneciler ve Beşiktaş'taki bombalı saldırının lojistik sorumlu Ş.K. yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda da aralarında nadide eserlerin bulunduğu 20 bin 882 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca, yıllıkta diğer ilçe ve şubelerin de çalışmalarına geniş yer verildi.

- AA'ya teşekkür

Yıllıkta Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü ile AA muhabirleri Halil Demir ve Hüseyin Bağış'a da katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 faaliyet raporu

- Rapora göre, 2018 yılında 9 bin 435 uygulama gerçekleştirildi - Yaklaşık 48 milyon kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi, aranması bulunan 145 bin 907 şüpheli yakalandı - Geçen yıl bin 241 silah ve 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda

Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar emniyet raporunda
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yıllık

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