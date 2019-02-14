İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018’de yaptığı çalışmaları yıllıkta topladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl gerçekleştirdiği operasyon, uygulama, proje ve faaliyetlerini ‘2018 İEM Faaliyet Raporu’ adıyla İngilizce ve Türkçe olarak yıllıkla yayınladı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1929’da söylediği, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan yıllıkta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Türk Polis Teşkilatı’nın 2018 yıl dönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajlar yer alıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın kaleme aldığı önsözde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla İstanbul’u dünyanın en güvenilir şehirlerinden biri haline getirdiğini ve kişi başına düşen polis sayısının azlığına karşın New York, Londra ve Berlin gibi birçok dünya başkentinden daha güvenli olduğuna dikkat çekiliyor.

İstanbul polisinin tüm şube, ilçe ve amirliklerinin gerçekleştirdikleri operasyonlar, çalışmalar, projeler ve faaliyetlerinin ele alındığı yıllık, 352 sayfadan oluşuyor. 2018 yılını kapsayan yıllığın hazırlanışında editörlük yapan gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Caner Öz ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin katkıları öne çıkıyor.

Yıllıkta öne çıkan bazı çarpıcı rakamlar ise şöyle; 2018 yılında 9 bin 435 uygulama yapıldı. 48 milyon kişinin GBT sorgusu yapılarak 145 bin 907 aranan şüpheli yakalandı. Emniyetin yayımladığı yıllık raporda 8 bin 241 silah ve 9 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, önemli operasyonlar dikkat çekiyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheliden 185’inin tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kilit şubelerinden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yıl içinde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonların bilançosunun yer aldığı yıllıkta, ‘Çakıcı’, Nuriler olarak bilinen ‘Karagümrük Çetesi’, ‘Sarallar’, ‘Şahinler’ ve ‘Şirinler’ başta olmak üzere onlarca suç örgütü ve FETÖ’ye yapılan operasyonlar yer aldı.

Uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarla gündeme gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt içinde yaptığı önemli operasyonların yanı sıra Balkan rotasını kullanan uyuşturucu baronlarına karşı Yunanistan ve Bulgaristan’da ülke tarihinin ilk sınır dışı operasyonlarına imza atarak, esrar, eroin, kokain, skunk ve hap türü 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütleri; PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve MLKP’ya yönelik çarpıcı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda PKK’nın üst düzey sorumlusu olduğu tespit edilen ve örgütün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın gözdeleri arasında yer alan Gülizar Taşdemir, DHKP/C’li Nurhan Yılmaz ve Meryem Özsöğüt, MLKP’nin bombacılarından Birgül M., Fatih’teki Vezneciler ve Beşiktaş’taki Çevik Kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırının lojistik sorumlu Ş.K. yakalananlardan bazıları.