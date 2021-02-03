İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.