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  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de sahte alkol imalathanesini bastı. Operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 9 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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