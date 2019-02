İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: HATİCE CENGİZ NİŞANLISI GİBİ O VAHŞETİN İKİNCİ KURBANI OLACAKTI 

Haber; Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü yayınladığı almanakta gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili detaylara yer verdi. Almanakta, "Belki de bir ihtimal daha var, Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" ifadeleri yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü(İEM), geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini '2018 İEM Faaliyet Raporu' isimli bir almanak yaparak yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında söylediği, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözü ile başlayan almanakta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Türk Polis Teşkilatı'nın 2018 yıl dönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajlar yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın almanakta yayınlanan yazısında, “İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline getirildiğini, kişi başına düşen polis sayısının daha az olmasına rağmen gasp, tecavüz ve mala karşı işlenen suçlarda New York, Berlin, Londra gibi şehirlerden daha güvenli" olduğu vurgulandı.

32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

2018 Faaliyet Raporunda yer alan bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği belirtiliyor. Raporda o satırların şu ifadelerle anlatıldı:. "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil."

NASA'NIN DA ARASINDA BULUNDUĞU 224 İHBAR DETAYI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak toplam 224 ihbarın geldiği, bu ihbarlardan en ilginç olanının ise NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bir kişinin 'Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp gömdüler' şeklinde bir bilgi vermesi olduğu öğrenildi.

İKİNCİ KURBAN HATİCE CENGİZ OLABİLİRDİ

2018 yılı Faaliyet Raporu'nda olay günü Cemal Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında karşılayan görevlinin anında içeriye bilgi verdiği belirtilerek, 'Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' diye bilgi vermediğini, bilginin içeriye verilmiş olması halinde infazın durdurulabileceğine değinildi. Hatta bir ihtimal bile o listeye eklenmiş, o ihtimal ise şu şekilde satırlara yansıdı: 'Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı'